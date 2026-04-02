Terapia biologică folosită în recuperare

Durerea persistentă la tendon, articulație sau mușchi poate limita mișcarea și poate face dificilă revenirea la activitățile normale. În unele cazuri, medicul poate recomanda terapii care urmăresc susținerea proceselor naturale de reparare.

Infiltrațiile cu PRP folosesc plasmă îmbogățită cu trombocite, obținută din sângele propriu al pacientului, procesată și apoi injectată în zona țintă. Trombocitele conțin factori de creștere care pot influența inflamația și repararea țesuturilor, motiv pentru care PRP este utilizat în anumite probleme musculo-scheletale, de la tendinopatii la unele leziuni ligamentare sau artroză, în funcție de indicație.

E important ca publicul să știe că PRP nu este o soluție universală și nu înlocuiește recuperarea. Indicația corectă, tehnica, numărul de ședințe și programul de exerciții influențează rezultatul, iar efectul poate varia de la un pacient la altul. De aceea, planul trebuie stabilit de medic, cu obiective realiste și reevaluare.

Ai grijă de tine!

