Christoph Neumeier, cunoscut în timpul pandemiei drept „testerul națiunii”, se află acum în centrul unui scandal de proporții. Compania sa, Covimedical, care a operat numeroase centre de testare COVID-19 în Germania, este acuzată de Asociația Medicilor de Asigurări de Sănătate din landul Hessa că ar fi emis facturi incorecte pentru servicii de testare, scrie Frankfurter Allgemeine.

Asociația susține că a identificat anomalii majore în facturare, inclusiv teste raportate ca fiind efectuate în zile în care centrele erau închise.

Pentru astfel de testări fictive, compania germană ar fi încasat în plus o sumă estimată la 56 de milioane de euro, pe care acum trebuie să o returneze. Potrivit anchetatorilor, Neumeier a profitat și de faptul că statul german subvenționa generos testarea anti-COVID, fără verificări foarte amănunțite.

Compania vizată a negat acuzațiile, în timp ce anchetatorii vorbesc chiar și de implicații penale, nu doar fiscale.

Scandalul ridică semne de întrebare asupra controlului și transparenței în gestionarea fondurilor publice în timpul crizei COVID.