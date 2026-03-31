Chirurgia oncologică digestivă include intervenții pentru cancere ale esofagului, stomacului, colonului, rectului, pancreasului sau ficatului, realizate după principii oncologice stricte. Asta înseamnă îndepărtarea tumorii cu margini de siguranță și, de multe ori, a ganglionilor limfatici relevanți, deoarece aceștia pot influența stadializarea și planul de tratament ulterior.

Rezultatul depinde mult de evaluarea preoperatorie și de colaborarea cu alte specialități: oncologie, gastroenterologie, radioterapie, anatomie patologică. Pentru pacient, este util să știe că uneori operația este precedată sau urmată de alte metode de tratament oncologic, iar acest lanț terapeutic are o logică precisă, stabilită în funcție de tipul și de stadiul bolii.

