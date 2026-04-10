Rinosinuzita este inflamația mucoasei nazale și a sinusurilor, cel mai des declanșată de infecții virale, dar uneori complicată bacterian sau menținută de alergii. Durata simptomelor, febra, intensitatea durerii, caracterul secrețiilor și evoluția în timp ajută la diferențierea formelor acute de cele cronice și la alegerea tratamentului potrivit.

Tratamentul corect poate include măsuri de igienă nazală, antiinflamatoare locale, controlul alergiilor și, doar când există indicație, antibiotice. Dacă rinosinuzita este recurentă sau cronică, evaluarea ORL și investigațiile țintite pot identifica factori precum deviația de sept, polipi nazali sau alte probleme care întrețin inflamația.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.