Măslinul

Măslinul este pomenit în Biblie de peste patruzeci de ori. Este foarte răspândită cultivarea acestuia în zona mediteraneeană.

Încă din vremuri biblice, printre ocupațiile de bază ale popoarelor mediteraneene a fost, și încă este, cultivarea măslinilor. Despre fructele acestea cât și despre uleiul rezultat în urma presării lor se știe cât sunt de benefice sănătății. De aceea, a fost consemnat în cărțile sfinte ale religiilor, atât în Biblie cât și în Coran. Măslinele sunt extrem de benefice, chiar indispensabile sănătății.

Uleiul de măsline presat la rece era considerat în vechime ca fiind secretul longevității. A fost atât aliment, cât și medicament pentru diverse afecțiuni apărute la nivelul pielii, dar și pentru cele interne precum afecțiunile de stomac și digestive. Era considerat elixirul ce menține integritatea mentală.

De asemenea, în cosmetică a fost folosit dintotdeauna cu succes și este și astăzi atât în tratamentele faciale, pentru prepararea diverselor măști, cât și pentru menținerea sănătății podoabei capilare.

Pentru hidratarea tenurilor uscate, ale mâinilor sau picioarelor crăpate, uleiul de măsline este un remediu extrem de eficient pentru hidratare. Uleiul de măsline este recomandat și pentru menținerea sănătoasă a inimii, precum și a arterelor. De asemenea, și pentru reglarea tensiunii arteriale ridicate. Nutriționiștii recomandă consumul uleiului de măsline cât mai des posibil.

Curmalele

Palmierul de curmal și fructele acestuia sunt și ele consemnate în cărțile sfinte și se spune că după nașterea pruncului Iisus, Fecioara Maria s-a hrănit cu curmale. Sunt nişte fructe foarte bogate în vitamine și minerale și sunt foarte gustoase.

În cultura popoarelor orientale, se spune că trei curmale consumate pe zi împreună cu un pahar cu lapte sau un iaurt sunt suficiente pentru a asigura organismului toți nutrienții necesari pentru o zi întreagă, chiar dacă nu s-ar consuma alte alimente.

Curmalele sunt fructe energizante, de aceea indicat este să se consume în special dimineața, pentru a asigura energia pentru întreaga zi. De asemenea, este recomandat consumul acestora înainte de antrenamentele fizice, deoarece asigură un surplus de energie. Aceste fructe sunt renumite pentru efectul lor afrodiziac.

Conțin peste cincisprezece minerale și datorită acestora pot trata sau preveni diverse afecțiuni. Specialiștii spun că sunt indicate pentru a întări oasele fragile, deoarece conțin calciu, dar și pentru întărirea inimii, datorită potasiului pe care îl conțin.

Consumul lor este benefic și pentru ochi, deoarece ajută la creșterea acuității vizuale și la menținerea umidității corespunzătoare a ochiului, susțin cercetătorii. Și pentru întărirea auzului sunt foarte bune, iar în cazul bolilor de ficat sunt considerate un tratament foarte eficient.

Dacă vă doriți un ten frumos și hidratat, de asemenea, se recomandă consumul de curmale, întrucât vitaminele pe care le conțin sunt ideale pentru piele, păr și unghii.

Dacă suferiți de constipație, consumați zilnic pe stomacul gol o curmală și un pahar cu apă, spun nutriționiștii. Inclusiv în cazul anumitor infecții sunt recomandate.

Scorțișoara

Scorțișoara este un condiment cunoscut în întreaga lume si este foarte apreciat pentru gustul său aromat. Aceasta este, de fapt, scoarța unor copaci care este foarte bogată în uleiuri esențiale.

Și această mirodenie este menționată în Biblie, fiind unul dintre ingredientele ce intră în prepararea Sfântului și Marelui Mir.

Pe lângă întrebuințarea sa în bucătărie are și beneficii asupra sănătății. Scorțișoara consumată sub orice formă crește temperatura corpului și ajută la îmbunătățirea circulației sangvine. Astfel că, o ceașcă de ceai de scorțișoară este un remediu foarte bun, în special iarna când este frig sau ori de câte ori aveți mâinile sau picioarele reci.

Deoarece gustul său este dulceag, ceaiul de scorțișoară poate fi consumat și neîndulcit. Acest ceai este recomandat și în cazuri de gripă și răceală, dacă adăugați puțină lămâie și miere. Și în cazul balonării, scorțișoara poate reprezenta un remediu bun, stimulând digestia. Acest condiment aromat este un antiviral și antiseptic natural puternic, conform specialiștilor.

Vița de vie

Cultivarea viței de vie este renumită pe teritoriul țării noastre încă din vechi timpuri. Pentru strămoșii noștri daci, cultivarea viței de vie reprezenta o îndeletnicire de bază.

Strugurii au fost mereu apreciați pentru gustul lor bun, iar oamenii tuturor timpurilor au avut cunoștințe și despre beneficiile acestora asupra sănătății. Și strugurii fac parte dintre fructele menționate în Biblie, dar și în Coran.

Strugurii au puternice efecte antioxidante asupra întregului organism. Sucul natural de struguri, cunoscut în popor sub denumirea de must, nu mai are nevoie de prezentare, este, cu certitudine, un elixir al sănătăți pentru organism.

Un studiu făcut în Franța a demonstrat că aici sunt cele mai puține cazuri de infarct din lume, deoarece, se știe, că francezii sunt mari consumatori de vin roșu. Astfel, conform studiilor, vinul roșu consumat în cantități moderate este foarte benefic pentru inimă, fiind un puternic antioxidant, pe lângă renumele său de cel mai bun afrodiziac, dar trebuie consumat bineînțeles în cantități moderate. Acesta a fost numit, încă din Grecia antică, băutura zeilor.

De asemenea, strugurii roșii consumați în mod regulat reduc șansele de a face infarct. Aceștia ajută la menținerea curată a arterelor, datorită unei substanțe ce se găsește în coaja acestora.

Consumul de struguri ajută în cazul digestiei lente, stimulând-o. Inclusiv sâmburii de struguri sunt foarte buni pentru sănătate. Uleiul din acești sâmburi este un stimulent foarte eficient pentru creșterea părului. Dacă este amestecat cu uleiul de migdale și aplicat pe scalp, poate trata afecțiunile acestuia, printre care și mătreața, susțin specialiștii.

În cazul tenului, uleiul din sâmburi de struguri, amestecat cu puțină făină și aplicat sub formă de mască pe față, va da strălucire tenului și îl va albi.

Smochinele

Sunt bogate în vitamine și fibre și, la fel ca cele prezentate mai sus, se numără printre fructele menționate în Biblie.

Smochinul este un arbust ce își are originea în Asia și Orient. În ultimii ani a fost aclimatizat și în țara noastră. În zona Dobrogei și a Olteniei se cultivă, dar pe suprafețe mici, restrânse, în locuri mai ferite de ger, cu ierni mai blânde.

Smochinele fac parte și ele dintre fructele menționate în Biblie. Sunt foarte bogate în fibre, vitamine și minerale, dar și în zaharuri. Pot fi consumate atât în stare proaspătă, cât și uscate. În stare proaspătă se găsesc mai rar pe piața de la noi, deoarece sunt ușor perisabile și nu rezistă mult timp. În schimb, uscate pot fi găsite în toate supermarketurile și nu numai.

Smochinele sunt fructele ideale în cazul constipației. Este suficient să consumați o smochină pe stomacul gol pentru a avea o digestie bună, dar și pentru curățarea colonului. Ajută la întărirea oaselor și la scăderea colesterolului. Sunt foarte bune pentru sănătatea inimii și recomandate în cazul infecțiilor în gât, dar și pentru prevenire apariției cancerului de sân, conform specialiștilor.

Rodiile

Și rodia se numără printre fructele menționate în Biblie, de mai multe ori. Este un fruct foarte gustos și apreciat, în special de cei ce iubesc gustul dulce-acrișor. Este foarte bogat în vitamina C și este o puternică sursă de antioxidanți.

Specialiștii susțin că acest fruct este foarte bun pentru prevenirea cancerului și al bolii Alzheimer. De asemenea, este recomandat pentru femeile însărcinate, deoarece acest fruct protejează creierul fătului de unele afecțiuni ce ar putea să apară din cauza circulației deficitare.

Reglează tensiunea arterială şi colesterolul. Este bun în cazul diabeticilor, pentru un ficat sănătos și mai ales pentru inimă. Semințele pe care le conțin rodiile ajută în cazul digestiei și sunt bune pentru stomac.