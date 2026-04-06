Stenoza de canal lombar apare când canalul spinal se îngustează și comprimă structurile nervoase, cel mai frecvent din cauza modificărilor degenerative precum artroza, hipertrofia ligamentară, sau discopatia. Un semn tipic este claudicația neurogenă: durere, furnicături sau picioare grele la mers, care se ameliorează la repaus sau la aplecare.

Tratamentul depinde de severitate și de impactul funcțional. De la kinetoterapie, controlul durerii și modificarea activităților, până la proceduri intervenționale sau chirurgie în cazuri selectate, planul trebuie personalizat. Semne de alarmă precum slăbiciunea progresivă, tulburările de control urinar sau fecal și amorțeala în șa impun evaluare urgentă.

Ai grijă de tine!

