Ce așteptări avem în viață? – Importantă este munca dar și relația de dragoste

Sursă: REALITATEA.NET

Cum este cu relațiile de dragoste? Te-ai gândit vreodată de ce oamenii vor să dețină controlul într-o relație? Parcă ar fi vorba despre o luptă între parteneri, pentru putere, pentru a deține controlul, pentru a-l conduce pe celălalt, motivele par a fi cei din familie, copiii și banii, dar în realitate sunt așteptările neîmplinite și frustrările acumulate de fiecare. Psihologii sunt de părere că o relație este sub controlul acelei persoane care iubește mai puțin, sau căreia îi vine mai ușor să facă nazuri, pentru că îi pasă mai puțin de celălalt. Robert Fulghum spunea următoarele despre noi oamenii vizavi de dragoste: ,,Suntem cu toții puțin ciudați. Și viața este puțin ciudată. Iar când întâlnim pe cineva a cărui ciudățenie este compatibilă cu a noastră, creăm cu el o conexiune și o ciudățenie mutual satisfăcătoare pe care o numim dragoste. Dragostea adevărată.ˮ

Relațiile pot începe cu o iubire romantică și treptat este posibil să se ajungă la faptul că totul a fost o iluzie, o îndrăgosteală care s-a spulberat. Dacă am analiza cu atenție, am ajunge la concluzia că relațiile se construiesc de fapt pe două criterii, pe combinația acestora – interesul personal și atracția sexuală dintre bărbat și femeie.

Când nimic nu mai funcționează și se ajunge la concluzia că relația s-a deteriorat, este dificil de a pune punct și de a o lua de la capăt mai ales când a trecut mult timp de când acele persoane sunt împreună. Este simplu de a înțelege că nimic nu mai are sens într-o relație, principalele semne că nimic nu mai merge ca altădată sunt:

lipsa de respect dintre tine și partener care se manifestă destul de frecvent, chiar zi de zi

certurile sunt foarte dese și ele pot distruge orice urmă de afecțiune

apar resentimente din cauza problemelor acumulate

îți dai seama de faptul că ai mereu sentimente neplăcute față de partener

disprețul care apare arată clar că nu mai este iubire și nici prietenie

dispare dorința de a-l sprijini pe celălalt și apare orgoliul care distruge orice relație

te simți dezamăgit și ofensant de atitudinea acestuia și nu mai ai puterea de a spune nimic

continui să stai în relație deși îți dai seama că nevoile și dorințele voastre nu mai sunt îndeplinite din cauza lipsei de respect dintre voi

se instalează neîncrederea în partener și astfel apar stările de nervi care distrug sănătatea și liniștea sufletească

dacă nu mai simți nimic și ajungi să-ți minți partenerul că îl iubești, de fapt nu faci decât să-l rănești și mai mult; nu-l poți minți toată viața doar pentru a-l proteja sau pentru că ți-e milă de el, cel mai bine este să fii sincer cu tine și cu el și să-ți vezi de viața ta.

Nu ignora persoanele care te iubesc! Noi oamenii avem tendința să fim nepăsători chiar față de cei care ne iubesc și astfel să-i punem pe ultimul plan. Considerăm că ni se cuvine totul, că merităm să fim iubiți de ei și astfel nu îi mai punem pe lista de priorități.

Găsirea unui job mai bun este important și pentru femei dar și pentru bărbați, mai ales pentru sporirea veniturilor care contează mult în ziua de azi. Oamenii vor să aibă un loc de muncă foarte bine plătit și chiar să facă ceea ce le place. Pe piața locurilor de muncă este destul de greu de găsit ceva bine remunerat în afară de videochat. Un astfel de job este ales de studenți în ziua de azi, de a colabora sau a se angaja spre exemplu la videochat Galați ori în alt oraș, deoarece ei pot lucra astfel și de acasă și câștiga mulți bani în scurt timp. Cei mai mulți oameni sunt pesimiști când vine vorba despre găsirea unui loc de muncă bun, care să îi mulțumească.

Ei sunt conștienți de dificultatea găsirii unui job pentru că au mari așteptări în ceea ce privește salariul și condițiile de muncă. În plus, concurența este destul de mare în ziua de azi, iar persoanele trecute de o anumită vârstă au șanse mai puține de a fi preferate de patroni. Acesta este unul din motivele care afectează starea de spirit a solicitanților și faptul că mulți dintre ei încep să-și reducă treptat din pretenții vizavi de așteptările salariale.

Oamenii cu experiență în domeniul lor au multe dorințe când vine vorba despre job. Își doresc să facă ceea ce le place și să aibă și un salariu pe măsura talentului lor. Cu siguranță ai auzit mulți tineri care spun ce le-ar plăcea să facă în viață: ,,mi-aș dori să lucrez ca asistent personal; să organizez proiecte culturale și sociale; să lucrez în domeniul relațiilor publice; să activez în serviciu de presă; să fac traduceri ori subtitrări la filme de animație și așa mai departe.ˮ Această listă de dorințe poate continua. Concluzia este că oamenii vor să muncească dar în domeniul lor, să facă meseria de care sunt pasionați, să facă ceea ce le place și acesta este cu siguranță un lucru bun. De ce spun asta? Pentru că ,,în viață ajungem să fim ceea ce facemˮ. Acesta este motivul pentru care trebuie să facem ceea ce simțim, ceea ce ne face fericiți.