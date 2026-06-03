Ediție EVENIMENT la Realitatea Plus: „Culisele Statului Paralel” de la ora 20:55 cu Anca Alexandrescu

Sursă: Realitatea PLUS

Ne lovesc, ne hărțuiesc și vor să ne închidă gura! Se tem de adevăr, însă doar minciuna se grăbește! Televiziunea poporului nu se oprește: judecătorii au întors decizia CNA privind suspendarea emisiei pentru 3 ore. Cenzura nu ne sperie și nu deraiază de la misiunea de prezenta românilor adevărul.

În această seară, de la ora 20 55, Anca Alexandrescu demască manevrele împotriva celor care luptă pentru dreptate. În timp ce unii își înfig colții în bugetul peticit, politicienii fug de răspunderea guvernării.

De mai bine de o lună țara nu are guvern plin, iar în laboratoarele sistemului se fac scenarii care au blocat matematica parlamentară. Între timp Bolojan împarte hălci uriașe din programul SAFE pentru televiziunea de casă. Pentru ce dă guvernul 200 de milioane de euro grupului Digi?

Aflați totul în această seară. România este sub asalt total: biserica și armata sunt pătate de scandaluri. Ce se pregătește împotriva românilor? Dezastrul din țară și disperarea oamenilor, într-o ediție eveniment Culisele Statului Paralel, de la 20.55, numai cu Anca Alexandrescu.