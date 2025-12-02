Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Marius Marinescu, dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS - VIDEO

Marius Marinescu / Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS
Dezvăluiri în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Marius Marinescu povestește cum familia sa a pierdut sute de hectare de teren din cauza unei donații forțate către statul român, în timp ce alții și-au putut recupera integral proprietățile. 

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Marius Marinescu face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”Bunicul meu a avut doi copii, iar ei s-au dus să ceară punerea în posesie. Când au ajuns acolo, li s-a spus ca primesc înapoi doar 50 de hectare, deoarece restul a fost donat statului român, fiind obligați să facă acest lucru, pentru că bunicul meu n-a plecat din țară. Alții care au plecat din țară și n-au făcut hârtie de donație, au putut să-și revendice întreaga suprafață de teren pe care au avut-o.”

