"Va ataca Putin un stat NATO?" Răspunsul franc dat de Traian Băsescu: Este foarte puternic în discuții, șiret, inteligent

Vladimir Putin este un lider care controlează cu precizie fiecare apariție publică și care își construiește mesajele strategice până în cele mai mici detalii. Detaliile au fost devoalate de fostul președinte Traian Băsescu, într-un interviu exclusiv la Realitatea PLUS. 

"Vladimir Putin este foarte puternic în discuții, șiret, inteligent. Trebuie să-ți faci loc printre atitudinile verbale deja pregatite. El nu vine nepregătit până la ultima frază pe care urmează să o spună într-o întâlnire. 

Trebuie să știi asta, că vine pregătit, și să faci ca mine: am veo 10 pagini de conspect făcute pentru întâlnirea cu dvs. și dacă am nevoie, deschid o foiță și mă uit la ce am scris acum câteva ore. Aici am documente, pe care le utilizez. Deci venea pregătit, la discuțiile cu el și eu mă duceam pregătit. 

Nu am avut foarte multe discuții bilaterale, a fost una la Moscova, una la București. Dar discuții frecvente aveam la summiturile multilaterale, unde România și Rusia erau unul langa altul și aveam ore în șir unde puteam discuta diverse", a spus Traian Băsescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.