"Vladimir Putin este foarte puternic în discuții, șiret, inteligent. Trebuie să-ți faci loc printre atitudinile verbale deja pregatite. El nu vine nepregătit până la ultima frază pe care urmează să o spună într-o întâlnire.

Trebuie să știi asta, că vine pregătit, și să faci ca mine: am veo 10 pagini de conspect făcute pentru întâlnirea cu dvs. și dacă am nevoie, deschid o foiță și mă uit la ce am scris acum câteva ore. Aici am documente, pe care le utilizez. Deci venea pregătit, la discuțiile cu el și eu mă duceam pregătit.

Nu am avut foarte multe discuții bilaterale, a fost una la Moscova, una la București. Dar discuții frecvente aveam la summiturile multilaterale, unde România și Rusia erau unul langa altul și aveam ore în șir unde puteam discuta diverse", a spus Traian Băsescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.