"La un summit extrem de important al comunității politice europene, desfășurat la Copenhaga, în capitala Danemarcei, Nicușor Dan va comite un fapt nemaiîntâlnit încă în analele Uniunii Europene. Deși agenda politică este extrem de încărcată - evident că în epicentru se află evenimentele din Ucraina - Nicușor Dan, tam-nesam, trecând peste ordinea de zi, vine, vezi doamne, cu un document relevant referitor la influența nocivă a Federației Ruse. Vine cu un rechizitoriu.

Deci nu s-a mai întâmplat așa ceva în întreaga istorie: povestea scrisă în rechizitoriu îndreptat împotriva lui Călin Georgescu. Să vedem dacă va fi băgat de cineva în seamă", a declarat jurnalistul.