Sorin Roșca Stănescu: Nicușor Dan pregătește un gest fără precedent la summitul de la Copenhaga

Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu susține că președintele Nicușor Dan va comite un fapt nemaiîntâlnit până acum în istoria Uniunii Europene. La cel mai important summit, ce are loc la Copenhaga, Nicușor Dan va trece peste subiectele de pe ordinea de zi și va prezenta un rechizitoriu îndreptat împotriva lui Călin Georgescu, mai spune jurnalistul. 

"La un summit extrem de important al comunității politice europene, desfășurat la Copenhaga, în capitala Danemarcei, Nicușor Dan va comite un fapt nemaiîntâlnit încă în analele Uniunii Europene. Deși agenda politică este extrem de încărcată - evident că în epicentru se află evenimentele din Ucraina - Nicușor Dan, tam-nesam, trecând peste ordinea de zi, vine, vezi doamne, cu un document relevant referitor la influența nocivă a Federației Ruse. Vine cu un rechizitoriu.

Deci nu s-a mai întâmplat așa ceva în întreaga istorie: povestea scrisă în rechizitoriu îndreptat împotriva lui Călin Georgescu. Să vedem dacă va fi băgat de cineva în seamă", a declarat jurnalistul.