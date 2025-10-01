"Nu aveam in mod oficial pana la raportul Parchetului, nu aveam o dovada ca Rusia a interferat cu publicitatea in campania electorala.

Dovada asta o avem faptul: ca au fost mai multe site-uri care, pentru ca publicitatea lor sa ajunga la un numar cat mai mare, au fost folosite firme de publicitate din Rusia si in acest proces de dezinformare au fost folosite conturi si firme din Rusia - asta este un fapt pe care Parchetul general l-a dezvaluit in raportul pe care l-au prezentat si cu care o sa ma duc si maine (astazi - n.r.) la Copenhaga ca sa informez partenerii nostri. Nu avem imaginea completa. In momentul in care vom avea imaginea completa a ce s-a intamplat in noiembrie voi si publica", a declarat Nicusor Dan.