"Pe mine nu mă surprinde că PSD și AUR au instrumentalizat această tragedie în sens politic.



Eu nu m am născut ministru. Eu pot mâine să plec liniștită și în privat; pot mâine liniștită să mi fac o carieră în domeniul în orice domeniu în afara politicii, în sensul de să nu mai fie legat de vreo funcție publică. Nu despre asta este vorba, dar eu sunt un om foarte principial. Dacă vii să-mi spui că există o problemă cu un proiect, eu nu neg că o să facem greșeli.



Eu nu spun că vom fi perfecți, dar eu ce spun este că se vede pentru prima dată la Ministerul Mediului cum în sfârșit probleme care au fost ascunse ani de zile sub preș sunt scoase la iveală. O parte dintre ele au început să fie și rezolvate.

Adică dacă-mi este frică că aș putea să fiu dată la un moment dat de PSD și de AUR jos din această funcție și atunci să nu mai acționez că poate se supără PSD și AUR și, nu știu, acuma amenință că votează moțiunea. Bun, votați moțiunea. Care este problema? Care este șantajul? De fapt, care este șantajul? Eu ce ar trebui să fac acuma să zic? A, am uitat toate principiile mele.



Eu nu pot să-mi reproșez că am acționat prea dur pe anumite situații. Poate pot să-mi reproșez că nu am suficient de mulți oameni și suficient de multe resurse în acest minister, cât să ne ocupăm de toate problemele care apar", a declarat Buzoianu.