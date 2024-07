Într-un interviu în exclusivitate la Realitatea PLUS, în emisiunea Culisele Statului Paralel, fostul judecător Ovidiu Puțura a declarat că generalul Dumbravă venea des la Ministerul Justiției și era interesat de sistemul de supraveghere a deținuților.

"Ma cunosteam cu Dumitru Dumbrava pentru ca si in perioada in care eu am lucrat in minister ne-am intalnit de mai multe ori. Venea la Ministerul Justitiei cu diverse probleme. Nu ma cauta pe mine, in general il cauta pe ministru sau un secretar de stat. (...)

Imi aduc aminte de una care a provocat si o anumita suparare care anterior am inteles ca a fost discutata si cu ministrul cand a venit la minister, sa le transferam drepturile, competentele ministerului asupra detinutilor si arestatilor care vor avea bratara electronica. SRI nu avea nicio treaba cu asta, m-a mirat foarte mult. Cazanciuc era atunci ministru. I-am spus ca nu inteleg juridic si legal cum se poate face asta pentru ca SRI nu are aceste competente. Cazanciuc statea langa mine la aceasta intalnire si mi-a spus: "Lasa-i, lasa-i..." M-am intors si i-am spus: "N-am cum, nu se poate". Dumbrava a spus ca o sa-i spuna domnului general, referindu-se la domnul Coldea, si ca domnul general o sa se supere foarte tare."

Intrebat care ar fi putut fi cauza dorintei lor de a lua la SRI aceasta urmarire a detinutilor cu bratara, Putura a explicat: "Aceste bratari sunt un sistem de monitorizare prin GPS a unor persoane. Practic, nu doreau bratara in sine, ci ca centrul de monitorizare sa fie in aributiunea lor. GPS-ul este incorporat in bratara, dar poate fi si neincorporat, pus in geanta... Pe acelasi sistem pe care ei aveau si centrul de monitorizare si interceptare a convorbirile telefonice. Asa a ramas, asa a fost...", a spus Ovidiu Puțura.

Mai mult, presiuni ar fi fost făcute și în sănătate, spune Puțura. Serviciile ar fi urmărit să monitorizeze populația prin cardurile de sănătate implementate în perioada când Lucian Duță se afla la șefia CNAS. Acesta a fost ulterior condamnat la 6 ani de închisoare după ce a luat mită pentru implementarea sistemului informatic.

"Problema este că au venit, s-au băgat în toate acests sisteme și nu a fost nimeni să-i oprească. Nu ai ce să cauți în sistemul de sănătate. Ce să caute SRI? Eventual, să vadă datele dvs. de sănătate. Că altceva să vadă? Altfel cum se justifică din punct de vedere legal? Pentru că ei au o lege de organizare care spune cu ce trebuie să se ocupe: se ocupă cu sănătatea dvs. sau a mea? Cu licitațiile de la Casa de Sănătate?", a spus Ovidiu Puțura, în emisiunea Culisele Statului Paralel.