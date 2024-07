„PSD avea nevoie să colaboreze cu ALDE. Și la ALDE a fost o negociere politică cu privire la posturi. M-au chemat dacă vreau să fiu ministru al Justiției și le-am zis că nu vreau. Nu cred că a durat trei zile și m-au luat de pe stradă cu 20 de oameni că eram un infractor periculos. Și când m-au arestat, m-au arestat pentru că era indignată opinia publică. Pe o promisiune care rezultă din comportamentul meu.

Rudel Obreja a fost o victimă colaterală. Obreja mi-a zis că nu îl întreba nimic. Doar dacă i-a dat mită lui Udrea, el a zis nu și l-au trimis la arest. Și la Rudel Obreja, și la Dan Șova știu că s-a acceptat rejudecarea. Ambii au fost condamnați: Obreja cu suspendare, Șova cu executare”, a spus fostul judecător.

Întrebat dacă lui i s-a cerut să facă un denunț, acesta a spus: Da, mi-au sugerat. Am văzut o listă cu nume. Tăriceanu era pe listă. Nelu Olteanu. Și au zis: știi că îi cunoști. Am zis că nu știu de ei și au zis ei: nu-i nimic, îți dăm noi. În schimb era libertatea”, a spus Ovidiu Puțura, la Realitatea PLUS.