Mesajul lui Grindeanu pentru Bolojan după scumpirile la pompă: „România are nevoie de un Guvern funcțional!”
Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să analizeze soluțiile găsite de miniștrii PSD pentru compensarea efectelor negative produse de creșterea prețurilor la carburanți în contextul războiului din Iran.
Acesta afirmă că avem nevoie de un Guvern funcțional, care trebuie să aprobe cât mai repede măsuri.
Sorin Grindeanu: „Solicit premierului să analizeze soluțiile PSD!”
„România are nevoie de un Guvern funcțional care să poată reacționa rapid la șocurile economice globale.
Miniștrii PSD au lucrat deja la mai multe soluții pentru compensarea efectelor negative produse de creșterea preturilor la carburanți.
Atât Ministrul Energiei, cât și Ministrul Agriculturii sunt pregătiți să îi prezinte premierului aceste soluții. Îi solicit primului ministru să analizeze și guvernul să aprobe cât mai rapid măsuri.”, a declarat Sorin Grindeanu, liderul PSD.
