Marius Tucă, la Culisele Statului Paralel: „Frica de Rusia, armă politică. SUA și Rusia au o înțelegere secretă în privința războiului din Ucraina”
Jurnalistul Marius Tucă a făcut dezvăluiri incredibile, în exclusivitate, la REALITATEA PLUS. În cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, Marius Tucă a susținut că există o înțelegere între Statele Unite și Rusia, pe fondul războiului din Ucraina, și autoritățile celor două state țin în permanență legătura, mai spune Tucă. De altfel, gazetarul este de părere că puterea alimentează frica de ruși tocmai pentru a rămâne la butoane.