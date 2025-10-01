"Domne, ce se întâmplă cu anularea legilor? Când aflăm, ce s-a întâmplat? Și el a zis: păi lucrurile sunt simple aici, că deja avem două informații care sunt importante, și anume aceea legată de bani, banii pe care i-a dat Bogdan Peșchir - ceea ce este total fals, nu are nicio legătură, sau de fapt nu dovedește nimic în legătură cu Călin Georgescu.

Bogdan Peșchir nu a dat niciun ban pentru Călin Georgescu, spun încă o dată. De-aia spun că minte cu nerușinare (Nicușor Dan - n.r.). Bogdan Peșchir a dat niște bani unor influenceri, nespunându-le nicio secundă - nu există nimic, nicio dovadă - să voteze cu Călin Georgescu sau cu altcineva. Ce a dat două dovadă sau al doilea argument a lui de astăzi (ieri - n.r.) - pentru că sistemul îi le servește - el le spune foarte prost, pentru că nici nu le știe bine și nici nu crede în ele, și atunci exprimarea lui lasă de dorit.

Cel de-al doilea argument cu care vine el: Potra-legionarii. Trebuie să le spunem oamenilor că în primul rând întâmplarea cu destabilizarea a avut loc după anularea alegerilor, deci Potra și cu frații săi, care aveau un pistol cu bile și nici ăla nu era bun, s-au întâlnit, s-au văzut după ce a fost anulată alegerile. Deci întâlnirea lui Potra post-factum și cu legionarii și cu Călin Georgescu și cu mama legionarilor a avut loc după anularea alegerilor", a declarat Marius Tucă.