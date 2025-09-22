"Madame Țoiu e singură pe lumea și e pierdut așa, în timp și în spațiu. Securiștii de la București, dacă-mi permiți acest eufemism, i-au învățat pe Nicușor Dan, pe Bolojean și pe Țoiu și pe Moșteanu să nu spună nimic despre Charlie Kirk pentru că, vezi, doamne, nu avea nici o funcție în stat. Iar tu, statul român, anchilozat și învățat de securiștii proști care conduc România de 35 de ani, nu dai niciun mesaj.

Cu atât mai jalnică este încercarea asta lui Madame Țoiu să se ducă în America și, vezi, doamne, într-o sală aproape goală să-i aducă un fel de omagiu lui Charlie Kirk.

Asta e România astăzi. Dacă ne uităm la Zbor deasupra unui cuib de cuci (...), ne uităm și vedem în acest cuib de cuci pe Țoiu, pe Bolojean, care nu a fost în stare să articuleze nimic când a venit vorba despre moartea lui Charlie Kirk, dar a făcut toată primăvara naveta la Londra, la Paris, atunci când era vorba de interesele securității și ale sistemului", a declarat Marius Tucă.