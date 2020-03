Ludovic Orban, despre susținerea lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei: Are șansa de a câștiga

"Nicusor Dan are sansa de a castiga. Mie imi oferă garantia ca putem castiga. Nu am vazut sa existe o procedura care sa fi fost stabilita. In ceea ce priveste PNL, partidul are deplina libertate sa hotarasca ce candidat sprijina. Am ales un candidat pe care-l cunosc. Nicusor Dan e dedicat acestui obiectiv, e un om care a fost ocupat de problemele Bucurestiului, e un om cu care am discutat aproape in detalii solutii. Am incredere ca va fi un primar bun si ca va fi un candidat care are sansa sa castige alegerile", a spus Ludovic Orban.

"Sustinerea lui Nicusor Dan va fi o sustinere totala", a mai spus Ludovic Orban.