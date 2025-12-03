„Asta ar însemna că s-ar destrămat coaliţia. Cu toate nemulţumirile din coaliţie pentru anumite proceduri, pentru anumite decizii, dacă cineva din coaliţie votează moţiunea de cenzură, înseamnă că această coaliţie s-a destrămat”, a afirmat Hunor. Acesta a precizat că, în acest moment, nu simte o dorință clară în interiorul coaliției pentru căderea guvernului, dar a subliniat că situația se poate schimba rapid: „Astăzi eu nu simt că în coaliţie cineva doreşte căderea guvernului. Vorbesc de ziua de azi. Ce se va întâmpla peste o săptămână, vom vedea”.

În același timp, liderul UDMR a formulat un mesaj extrem de critic la adresa funcționării actualei coaliții, pe care a catalogat-o drept „impotentă” din punct de vedere decizional. „Oricum, în acest moment, părem ca o coaliție politică impotentă. De trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. Inacceptabil”, a spus Hunor.

Declarațiile vin într-un moment de tensiune politică accentuată, în condițiile în care opoziția pregătește moțiunea de cenzură, iar negocierile din interiorul coaliției sunt marcate de nemulțumiri legate de proceduri și decizii guvernamentale. Votul de săptămâna viitoare ar putea deveni un test decisiv pentru stabilitatea guvernului condus de Ilie Bolojan.