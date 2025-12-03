Kelemen Hunor sugerează posibila destrămare a coaliției. Membri ai puterii ar putea vota moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan

Liderul UDMR a formulat un mesaj extrem de critic la adresa funcționării actualei coaliții, pe care a catalogat-o drept „impotentă”
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că există posibilitatea ca moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan să fie votată săptămâna viitoare inclusiv de parlamentari din interiorul coaliției de guvernare, scenariu care ar duce, inevitabil, la destrămarea alianței aflate la putere.

„Asta ar însemna că s-ar destrămat coaliţia. Cu toate nemulţumirile din coaliţie pentru anumite proceduri, pentru anumite decizii, dacă cineva din coaliţie votează moţiunea de cenzură, înseamnă că această coaliţie s-a destrămat”, a afirmat Hunor. Acesta a precizat că, în acest moment, nu simte o dorință clară în interiorul coaliției pentru căderea guvernului, dar a subliniat că situația se poate schimba rapid: „Astăzi eu nu simt că în coaliţie cineva doreşte căderea guvernului. Vorbesc de ziua de azi. Ce se va întâmpla peste o săptămână, vom vedea”.

Moțiune de cenzură periculoasă a opoziției împotriva Guvernului Bolojan 

În același timp, liderul UDMR a formulat un mesaj extrem de critic la adresa funcționării actualei coaliții, pe care a catalogat-o drept „impotentă” din punct de vedere decizional. „Oricum, în acest moment, părem ca o coaliție politică impotentă. De trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. Inacceptabil”, a spus Hunor.

Declarațiile vin într-un moment de tensiune politică accentuată, în condițiile în care opoziția pregătește moțiunea de cenzură, iar negocierile din interiorul coaliției sunt marcate de nemulțumiri legate de proceduri și decizii guvernamentale. Votul de săptămâna viitoare ar putea deveni un test decisiv pentru stabilitatea guvernului condus de Ilie Bolojan.

