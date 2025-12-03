„Moțiunea poate trece!” - Avertismentul lui Sorin Roșca Stănescu pentru Bolojan

"Este posibil ca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan să fie câștigătoare!" Aceasta este declarația incendiară a lui Sorin Roșca Stănescu. Jurnalistul Clubului de Presă susține că totul stă acum în mâinile social-democraților. 

"La a șaptea asumare de răspundere - caz fără precedent în întreaga istorie a Românieiși asumări de răspundere fără niciun fel de rost, fără niciun fel de finalitate pozitivă, nu este deloc exclus ca o moțiune de cenzură, care trebuie introdusă în două zile să iasă câștigătoare, adică să întrunească votul a 322 de parlamentari ai celor două camere, și atunci guvernul Bolojan să-și dea obștescul sfârșit, în frunte, evident, cu Ilie Bolojan, să se formeze o altă majoritate. Suntem la un pas. Acesta este un moment, practic, de inflexiune, cel puțin din perspectiva PSD.

Acum vom vedea dacă toate afirmațiile pe care le-au făcut liderii PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu, au vreun suport moral și logic sau sunt doar butaforie", a declarat Sorin Roșca Stănescu. 