"La a șaptea asumare de răspundere - caz fără precedent în întreaga istorie a României - și asumări de răspundere fără niciun fel de rost, fără niciun fel de finalitate pozitivă, nu este deloc exclus ca o moțiune de cenzură, care trebuie introdusă în două zile să iasă câștigătoare, adică să întrunească votul a 322 de parlamentari ai celor două camere, și atunci guvernul Bolojan să-și dea obștescul sfârșit, în frunte, evident, cu Ilie Bolojan, să se formeze o altă majoritate. Suntem la un pas. Acesta este un moment, practic, de inflexiune, cel puțin din perspectiva PSD.

Acum vom vedea dacă toate afirmațiile pe care le-au făcut liderii PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu, au vreun suport moral și logic sau sunt doar butaforie", a declarat Sorin Roșca Stănescu.