"Dl. Traian Basescu nu a fost niciodata, nu este si nu va fi niciodata stralucit la politica externa, din motive pe care le-am mai spus, cel mai important fiind faptul ca multe din actiunile sale de politica externa sau delcratiile sale au depins de emotii artificiale despre care domnia sa stie cine i le a produs.

Nu as fi luat in seama, eu cel putin, acest atac care mie mi s-a parut disporportionat in raport cu slugarnicia dovedita pana acum si ca presedinte, si ca pensionar, de Traian Basescu pentru ca politica pe care el si-a asumat-o atunci, anume sa <<o sugem>> la Marele Licurici nu era politica. Era comportament de camerista, cum se zice. Domnia sa a zis atunci: Aamerica e Mare Licurici", a declarat Cristoiu.