Jurnalistul a spus că președintele a încercat să mușamalizeze faptul că primul tur de alegeri prezidențiale a fost anulat printr-un raport făcut de un procuror general, raport pe care l-a plasat drept valoarea supremă de adevăr.

Cristoiu contestă adevărul spus în acest raport întocmit pentru a le pune românilor pumnul în gură, susține jurnalistul.

Ion Cristoiu: „Raportul dat de președinte este o catastrofă!”

„Pe primul loc s-a clasat, cu peste 2 milioane de voturi, candidatul independent Călin Georgescu. Un candidat despre care presa miluită, mainstream, aproape că nu suflase un cuvânt, care nu se afirmase în campania tradițională.

Când a ajuns președinte Nicușor Dan, care este un nevolnic, ne-a promis că ne va spune adevărul.

Nicușor Dan ne îndemna să luăm acest raport drept adevărul despre anularea alegerilor. Ce ne spune acest raport, dincolo de prostiile din el, este faptul că alegerile din 2024 au fost influențate, au fost urmarea unui război hibrid dus de Rusia. Nu.

Deci acest raport este o catastrofă, pentru că el ne îndeamnă să punem nemulțumirea populară față de Nicușor Dan pe seama influenței Rusiei.”, a spus Ion Cristoiu.