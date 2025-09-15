”Cică rușii ne-au testat. Păi și care este concluzia testului? Ca să dai un mesaj de forță o dobori. Și dacă e rochie de mireasă, și dacă vine cu batista, bă nu mă interesează. Noi nu am dat niciun mesaj.

Am dat un mesaj Rusiei că noi suntem de treabă, că poate să pătrundă, dar mult mai grav e următorul lucru. Potrivit lor, drona asta înarmată a făcut înconjurul pe la noi și s-a dus în Ucraina.

Ce a făcut în Ucraina? A atacat Ucraina, a doborât poate niște oameni, a omorât. Și Moșteanu dacă le-a dat voie, nu e criminal?

Dacă nu minte este iresponsabil, dacă nu chiar criminal că a lăsat o dronă să intre să se întoarcă în Ucraina și să îi facă pe ăia chisăliță”, a spus Ion Cristoiu.