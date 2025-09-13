"Oameni buni, este catastrofal. Este cel mai slugarnic președinte al României, cel mai slugarnic conducător din istoria României. Nu a existat un tip atât de slugarnic cu marile puteri. Este preș, stă în limbă.

Cum să-l pui, mă, pe el, când el este net opus lui Călin Georgescu? L-au votat ăia pe Călin Georgescu, îl însoțesc pe Călin Georgescu, iar el este net opus. Este un nevolnic nu are, nu inspira nimic, nu are nimic în cap și, în plus, e slugă.

Acest președinte al României, care este subiect de bătaie de joc pe TikTok... De ce nu s-au uitat oamenii? Că au zis e muțunache. El nu lasă impresia de președinte al României", spune Cristoiu.