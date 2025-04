"Scandalul CNSAS, declaratia lui Crin Antonescu, ne atrage atentia asupra unui fenomen asupra caruia eu v-am atras atentia de multa vreme, si anume folosirea institutiilor statului in treburi murdare in campanie.

Folosirea institutiilor e de neacceptat, si in sensul acesta Bolojan trebuia sa se angajeze ca e competitie corecta, nu ca pe Tik Tok unii spun ca ar vota pe X si pe Y.

Apare un articol in care se spune ca CNSAS spune ca nu a colaborat si se ataseaza o decalratie a lui Crin din 1988 care nu are legatura din ce am vazut pana acum cu posibilitatea de cu turnatorie.

O parte a CNSAS-ului s-a implicat dând publicitatii acel document si banuiesc ca este partea nicusorista, a lui Nicusor Dan, si partea cealalta, pro Antonescu si pro Hellvig, au sarit si au luat apararea. Adica CNSAS nu vad unde s-a implicat.

Daca era nevoie, trebuia un comunicat CNSAS, nu am nevoie de punctele de vedere. Si asta ne reaminteste ca Mădălin Hodor a mai implicat CNSAS-ul si in scandalul cu Calin Georgescu, atunci cand a venit Bichir si a zis el ca mama lui a fost legionara", spune Ion Cristoiu.