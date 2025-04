"A fost întrebată ce părere are de ziua eliberării, taxele vamale. Așa este Elena Lasconi vede lumea sub aspect detipa care se uita la telenovele. Si a zis: <<Eu primul lucru as spune, cum adică tu, Trump, ne faci nouă prieteni?>> Domnle, America e prietena României? Prieten? Adica, nu-a înețeles nimic. Donald Trump nu a făcut asta în calitate de prieten sau dușman. A făcut în calitate de om politic și om de afaceri.

Donaldica, am si eu o intrebare:<< Ești prietenul nostru? Al meu? Ma, te iubesc! Pupici>>. De ce ai făcut taxele alea? Că ne face nouă rău.

A zis că ar face următorul lucru: ar cere Guvernului o evaluare a efectelor acestor taxe. (...) Pentru asta trebuie să am o președintă pe Lasconi care să sune guvernul si sa spuna: <<Alo, guvern, ia, evalueaz>>. Păi e primul lucru pe care il face guvernul...", a afrimat Cristoiu intr-un videoclip postat pe TikTok.