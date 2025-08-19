"Ce ne transmite el de la "Legea Vexler" încoace? Avem urmatorul lucru: avem un tată cu doi copii, de familie tradițională.

El ne transmite nouă o imagine de tătic, de familie. Scot suveranismul. O altă parte a mișcărilor din Europa este conservatorismul. Adica familie traditionala, cutare, cutare. Normal era el sa se duca in locul doamnei, sa fie un barbat. Daca ne-am gandi la cine l-au ales, da? Si apoi Boca.

Nu cumva el pregătește terenul unui partid conservator și pe care-l va prelua el?", declara Ion Cristoiu