Donald Trump a închis Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, după ce banii contribuabililor americani au fost cheltuiți pentru a duce politica lui George Soros mai departe în Europa. Această instituție a pompat peste jumătate de miliard de dolari în România prin ONG-urile lui George Soros. Cei mai mulți banii au fost investiți pentru a combate știrile care nu respectă narativul dictat de progresiști.

Unul dintre cele mai importante proiecte finanțate de progresiștii americani în România a fost pentru Combaterea Pandemiei și alte Pericole în 2021, finanțat cu 1.2 milioane de dolari în parteneriat multilateral ONU și ONG. În 2022, un alt proiect a fost finanțat cu 1.1 milioane de dolari, banii care au ajuns la un ONG pentru a implementa Protecție, Asistență și Soluții.

Fostul Ambasador al Statelor Unite ale Americii și fost director interimar al Informațiilor Naționale în perioada lui Donald Trump, a dezvăluit implicarea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în alegeri. El a scris pe rețeaua X că programele agenției au fost împotriva oamenilor și politicienilor care nu erau de acord cu politica progresistă. Mai mult, el susține că ultimul exemplu a fost dat în România.

The USAid programs were weaponized against people and politicians who weren’t woke.



The Biden team spent US taxpayer money to support left wing programs and candidates around the world.



Conservatives around the world were targeted.



Romania is the latest example.… https://t.co/cmPqYojRzs