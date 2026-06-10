Grindeanu, atac dur la adresa PNL și USR: „Un balet al unor minți înguste care sfidează logica zilnic”

Sursă: realitatea.net

Preșeedintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un atac vehement la adresa PNL și USR, acuzând că România are nevoie urgentă de un guvern nou, capabil să ia decizii rapide în favoarea economiei și a cetățenilor.

„Românii, firmele cu capital românesc și întreaga economie au nevoie de un partener de discuții credibil: de un Guvern nou, care să ia rapid decizii.”, a scris Grindeanu într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Liderul social-democrat a criticat lipsa unor dezbateri serioase despre măsuri concrete privind creșterea puterii de cumpărare, relansarea investițiilor și reducerea fiscalității pentru românii cu venituri mici și medii.

Sorin Grindeanu: „Un joc ridicol al unora care, șapte ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri”

„Aș fi dorit să văd o reală dezbatere despre ce măsuri are de luat noul Cabinet pentru a crește puterea de cumpărare a românilor, pentru reluarea investițiilor, care au un rol vital în menținerea locurilor de muncă, și despre planul pentru reducerea fiscalității prea mari în cazul românilor cu venituri mici și medii”, a scris Grindeanu.

Grindeanu a calificat drept „mascaradă continuă” situația politică de după 5 mai, data la care guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, acuzând că foștii parteneri de guvernare „sfidează logica zilnic” și sunt „tot mai bine înșurubați la putere”, deși susțin că se află în opoziție.

„Un joc ridicol al unora care, șapte ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri. Fie băgați pe gâtul românilor de Iohannis, fie „prin ei înșiși”, dar cu voturile PSD.

Un balet al unor minți înguste, cu viziuni strâmbe despre economie și viitorul României, care sfidează logica zilnic: ei pleacă în opoziție, dar – în realitate – sunt tot mai bine înșurubați la putere.”, a scris Grindeanu.

„În 7 ani ați dat 4 prim-miniștri – fără să aveți vreun merit electoral. Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte”, a mai transmis acesta.