Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, dacă ştie cum a ajuns Hildegard Brandl, partenera lui Dragoş Anastasiu, beneficiara a zeci de contracte cu statul, inclusiv cu Primăria Oradea, de unde ştia de firma acesteia de proiectare şi cum a ajuns să îi contracteze serviciile.

”Am fost 12 ani primarul din Oradea şi am realizat mii de proiecte. Doar în Anul Centenarului, la noi a fost 2019, Primăria Oradea a sărbătorit cu 100 de proiecte de investiţii. Fiecare din aceste proiecte are nevoie de proiectare, deci are nevoie de studii de fezabilitate, de proiectare şamd. Am lucrat cu zeci de proiectanţi, de arhitecţi, de ingineri, de experţi. Am întrebat chiar zilele trecute la Primărie şi dânsa a avut patru contracte în cei 12 ani pe care i-am avut eu. Deci dacă patru contracte cu un arhitect din cele multe, mii de proiecte, vi se pare mult, să ştiţi că nu mi se pare”, a declarat Ilie Bolojan.

El a mai fost întrebat dacă există vreo relaţie familială, contractuală, finaciară, profesională între fiica sa şi Hildegard Brandl.

”Nu există nicio legătură între fiica mea, care este arhitect, lucrează în Cluj la o companie privată, care nu a avut contracte cu Primăria Oradea, deşi înţeleg că este o companie foarte bună şi nu există niciun fel de alte relaţii de altă natură, financiară, aşa cum încercaţi să sugeraţi. Toate contractele pe care le-a încheiat Primăria Oradea au fost făcute cu respectarea prevederilor legale, au fost făcute în aşa fel încât să avem proiecte de calitate pe baza cărora să putem accesa finanţări europene. Şi indiferent ce voi spune eu cartea mea de vizită o vedeţi când vă duceţi în Oradea. Dacă vedeţi că ceva s-a făcut sau s-a schimbat, înseamnă că nu e totul perfect, dar înseamnă că am făcut ceva”, a mai transmis premierul Bolojan.