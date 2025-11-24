Potrivit BEM, la data de 21 noiembrie, a fost depusă la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 constituit pentru alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București din 7 decembrie cererea de renunțare la candidatură a lui Virgil-Alexandru Zidaru.

Conform dispozițiilor legii, candidații pot renunța la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor. În acest caz, vorbim despre 23 noiembrie. În acest scop, aceștia depun la biroul electoral de circumscripție o declarație de renunțare, semnată și datată.

''Din analiza declarației de renunțare la candidatură se constată că aceasta respectă condițiile de fond și de formă prevăzute de cadrul normativ'', se arată în decizia BEM.

În cursa pentru funcția de primar general se află 17 candidați.

* Cătălin Drulă (USR)

* Ciprian Ciucu (PNL)

* Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianța electorală ''Dreptate pentru București'')

* George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

* Daniel Băluță (PSD)

* Ana Maria Ciceală (Partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate)

* Rareș Lazăr (Partidul România în Acțiune)

* Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit)

* Vlad Gheorghe (independent)

* Eugen Orlando Teodorovici (independent)

* Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

* Gheorghe Nețoiu (independent)

* Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache)

* Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioții Poporului Român)

* Angela Negrotă (independent)

* Dănuț Angelo Trifu (independent)

* Constantin-Titian Filip (independent).