„Am ales să mă retrag și vreau să fac un apel umil la toți cei care sunt de partea acestui curent suveranist și care încă mai cred în ceva. Eu cred că orgoliile personale nu duc nicăieri, mai ales în momentul de față, mulți ne-am certat între noi, mulți nu am fost de acord unii cu alții, că așa sunt oamenii. Nu putem fi toți egali sau cu toții de acord. În momentul ăsta e nevoie de o comunitate și vreau să fac un apel la inimile și la toți cei care se regăsesc în treaba asta.

În mare parte, în proporție de 90%, toți au fost de acord, indiferent de decizia pe care o luam, dar cu atât mai bine, întotdeauna în viață e mai bine să lași de la tine, în momentul în care vezi că nu poți să te duci până acolo și realizezi, ai încercat și nu poți să te duci, iar altul din același bazin poate să se ducă, trebuie să fim acolo alături. Toți trebuie să lăsăm de la noi, toți avem orgolii, toți vrem să fim numărul 1. Fiecare la timpul lui. Un procent mic, probabil nu au înțeles, s-au supărat puțin de ce m-am retras, le-am explicat și o să le explic, o să înțeleagă situația.

100% vor merge tinerii la vot, pentru că, dacă nu ieșim la vot, câștigă ei. Oamenii trebuie să înțeleagă că ei oricum, PSD, USR, PNL, vor ieși la vot, e îndeajuns încât să câștige. Ei nu au nevoie neapărat de noi. Noi, cu gândul ăsta de a sabota, nu facem decât să ne sabotăm pe noi înșine, pentru că, pentru ei, nu contează, ilegale sau nu, ei își vor pune primar, despre asta este vorba. Ilegale sau nu, ei vor candida și își vor pune primar, până vom vedea ce va fi.

Așa am trăit, eu am fost un băiat amărât, nu mi-e rușine să o spun, care a avut neșansa să crească fără părinți, așa cum am crescut. Probabil că, precum mine, au fost sute, mii, zeci de mii de copii în timpul ăla. Știu ce înseamnă să nu ai, știu ce înseamnă să vină să îți dea cineva un covrig, adică eu m-am uitat acum și nu am nimic cu nimeni, dar am văzut o chestie care multora poate li se pare simplă: s-au alocat 2 milioane de euro pentru luminițele de Crăciun, dar știe cineva, are cineva o statistică câte familii nu au ce pune pe masă la sfârșit de an?

Eu nu zic să nu facem Crăciunul, dar doar atât a mai rămas, sărăcia mereu cu sclipici? Dacă eu cu 6-7% cât am avut am reușit să înțeleg că asta e, trebuie să ne ajutăm unii pe alții, nu văd de ce nu ar înțelege și cei care au 1% care oricum nu au șanse.”, a declarat Makaveli la Realitatea PLUS.