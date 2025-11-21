„Makaveli a făcut o faptă bună, este lăudabil gestul său și îl aplaud. A făcut, de fapt, un cadou bucureștenilor: să aibă șansa reală și să-și recapete speranța. M-a emoționat când a vorbit despre copii, știu situația grea prin care a trecut. Ceea ce face ‘Ilie Sărăcie’ este inuman, pentru că efectiv sunt oameni care, după 1 ianuarie, vor muri ori de foame, ori de frig în case, iar domnului Ilie nu-i pasă”, a declarat jurnalista.

Alexandra Păcuraru a subliniat importanța unității în fața provocărilor politice și sociale: „Așa cum a spus și Makaveli, dragii mei, să ne unim forțele: pe 7 decembrie să câștigăm Capitala, iar în curând toată țara.

Mă bucur că Anca Alexandrescu a reușit, în scurt timp, să-i adune pe suveraniști. Acești falși suveraniști, care au început deja să bage bățul prin gard pe paginile lor de Facebook, vor încerca să ne dezbine, dar de această dată nu le va merge. De ce? Pentru că procurorii au luat deja urma banilor și nu se vor mai putea ascunde sub umbrela securistă, pardon, fals suveranistă. Va trebui fiecare să iasă și să spună de ce a luat bani și pe ce i-a cheltuit.”

Alexandrei Păcuraru i-a demascat și pe cei care, de sub masca de suveraniști, nu fac decât să dezbine, uneori în slujba unor interese străine.

„Care este toată șmecheria cu dezbinarea?! Cel care plătește, comandă. Din păcate, sunt vreo 3-4, nu le dau numele, îi știm de mult timp, unii dintre ei încă mai vin la Realitatea PLUS, dar în curând vor rămâne fără măști. În curând ne putem câștiga și țara. Acest om care ne conduce de la guvern taie absolut tot, tot ce este necesar pentru o viață decentă. Bine a spus Călin Georgescu în ultima sa intervenție: să le fie frică de judecata poporului român,”a declarat Alexandra Păcuraru, într-o intervenție la Realitatea Plus.