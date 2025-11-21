„Am luat decizia retragerii candidaturii în favoarea doamnei Anca Alexandrescu, dar și a acestui popor. Am ajuns la concluzia că acesta este cel mai bun lucru pentru unitate. Nu voi face greșeala celor de dinaintea mea, care, orbiți de orgolii, nu au înțeles că nu este vorba despre un individ, ci despre noi toți. Retragerea mea nu va fi una totală, ci voi continua această luptă, alături de doamna Anca Alexandrescu și ceilalți suveraniști, până în ultima zi a campaniei”, a transmis Makaveli.