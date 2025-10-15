Cum a falimentat Nicușor Dan Bucureștiul

Potrivit anchetei, este foarte probabil ca în 2025 cheltuielile Arenei Naționale să depășească suma de 5 milioane euro. În ceea ce privește veniturile, ele sunt mult mai mici, peste 1 milion și jumătate de euro.

În ciuda faptului că există o gaură financiară imensă, Primăria Capitalei susține că asta nu e o problemă.

„Deși veniturile generate de Arena Națională sunt în continuare mai mici decât cheltuielile de operare, scopul acestei infrastructuri nu a fost acela de a produce profit, ci de a deservi interesul public prin găzduirea de evenimente sportive și culturale de amploare.” a transmis Primăria.