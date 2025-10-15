Cum a lăsat Nicușor Dan capitala în criză? Câți bani a TOCAT: Arena Națională pierde 270.000 de euro pe lună

Arena Națională continuă să fie o gaură din punct de vedere financiar pentru Primăria Capitalei, cea care e proprietara stadionului. Potrivit cifrelor oficiale, diferența dintre venituri și cheltuieli în primele 8 luni și jumătate ale anului 2025 e de circa 2.300.000 de euro, în minus.

Cum a falimentat Nicușor Dan Bucureștiul

Potrivit anchetei, este foarte probabil ca în 2025 cheltuielile Arenei Naționale să depășească suma de 5 milioane euro. În ceea ce privește veniturile, ele sunt mult mai mici, peste 1 milion și jumătate de euro.

În ciuda faptului că există o gaură financiară imensă, Primăria Capitalei susține că asta nu e o problemă.

 „Deși veniturile generate de Arena Națională sunt în continuare mai mici decât cheltuielile de operare, scopul acestei infrastructuri nu a fost acela de a produce profit, ci de a deservi interesul public prin găzduirea de evenimente sportive și culturale de amploare.” a transmis Primăria. 

 