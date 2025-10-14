Întrebat ce părere are că Opoziția vrea să îl suspende din funcție, Nicușor Dan a răspuns senin că nu vede nicio problemă în asta. Acesta susține că nu există un argument serios prin care să fie dat jos din fotoliul de președinte.

Totodată, Nicușor Dan a dezvăluit că documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat și va fi adoptat până pe 26 noiembrie.

De altfel, Nicușor Dan vorbește despre două schimbări majore: prima se referă la războiul hibrid și a doua vizează corupția din România. Mai exact, Nicușor Dan vrea să reimplementeze protocoale de colaborare între servicii și procurori.