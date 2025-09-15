Culisele Statului Paralel. Marius Tucă, dezvăluiri explozive: „Venirea lui Nicușor Dan la Cotroceni a fost orchestrată din afara țării”
Marius Tucă dezvăluie cum a fost orchestrată venirea lui Nicușor Dan la Cotroceni din afara țării. În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, gazetarul dezvăluie că Bolojan a fost pus intenționat la putere de sistem pentru a-i trasa drumul lui Nicușor Dan. Tocmai din acest motiv președintele nici nu l-ar fi vrut pe Bolojan premier, iar scandalul dintre cei doi arată că și taberele sistemului sunt împărțite, mai spune Tucă.