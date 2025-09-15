Este haos total în urma reformei administrației locale a Guvernului care anunță tăieri masive de personal. Astăzi are loc un protest de amploare chiar la ușa lui Ilie Bolojan. Funcționarii publici ies în stradă în ziua în care Executivul ar trebui să adopte pachetul care pune în pericol administrațiile locale. Propunerea lui Bolojan este să fie tăiate 13.000 mii de locuri de muncă din primăriile din țară, însă premierul se lovește de nemulțumirile colegilor din coaliția de guvernare.