"Mă așteptam ca Nicușor Dan să reacționeze. Dacă nu ca președinte, măcar pe X, ca persoană fizică. Nu de alta, dar Nicușor Dan, scârțâie, scâncește pe la ușile lui Donald Trump și prin mașinăria lui de propagandă încearcă să ne convingă că el e în relații bune cu noua administrație si era normal, măcar de dragul lui Trump, s[ intervină.

Așadar, ca dovadă a nevolniciei de la Cotroceni sau poate a slugărniciei, pentru că sesizez că este un ordin de la Bruxelles, Nicușor Dan nu a reacționat la asasinarea lui Charlie Kirk", a declarat Ion Cristoiu.