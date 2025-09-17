Într-un mesaj postat pe contul său de Facebook, Radu Burnete, consilier economic al lui Nicușor Dan, argumentează de ce privatizarea ar fi o idee inspirată.

"Suntem blocați într-un model administrativ și economic care și-a atins limitele. Nu mai putem trage după noi atâtea companii de stat ineficiente. Nu mai putem.

E mare jelanie când vorbești de privatizare sau listare deși nu există altă cale. Am încercat 20 de ani să selectăm administratori independenți, autonomi și competenți. Până când mai încercăm? Nu se poate fără o participație măcar minoritară a mediului privat. Nu mai merge să digitalizăm dosare cu șină. Asta era ceva ce trebuia făcut în 2010. Acum avem nevoie să regândim administrația pentru epoca cloud și a inteligenței artificiale pe care să le folosim în interes public, nu să căutăm cele mai bune rețete de pastramă”, a scris Burnete.