Ce se întâmplă cu SIIJ? Ministrul Justiției lămurește situația

Un proiect de lege privind reglementarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie ar putea fi lansat în dezbatere de Ministerul Justiţiei până la 1 februarie, a anunţat miercuri ministrul Cătălin Predoiu.



"Următorul pas ar fi să creionăm un proiect de lege pe care să-l transmitem în dezbatere publică şi ulterior CSM. Sigur că e o perioadă dificilă cu aceste interviuri (pentru numirea şefilor marilor parchete - n.r.) care absorb cam 8 - 10 ore pe zi din agenda ministrului şi a unuia dintre secretarii de stat, dar ne vom descurca şi în aceste condiţii ca în perioada următoare să lansăm în dezbatere un proiect. Am discutat cu specialişti din minister diverse opţiuni tehnice cu privire la acest proiect, studiem, nu este simplu, chiar dacă este vorba până la urmă de câteva articole care reglementează Secţia specială, dar efectele intervenţiei sunt de asemenea delicate şi trebuie să le cântărim, cu atenţie - legat de dosarele care s-au generat, de competenţele care sunt în joc, de garanţiile pe care trebuie să le oferim celor care se tem că s-ar putea întâmpla abuzuri în viitor, dar şi de necesitatea de a avea un aparat care cu adevărat se poate ocupa de infracţionalitate, de corupţie", a declarat Predoiu, la Ministerul Justiţiei.



Potrivit acestuia, proiectul de lege ar putea fi lansat în dezbatere publică până la data de 1 februarie.



"Am un orizont de timp, nu vreau s-o lungim prea mult pentru că noi ne-am precizat poziţia. Eu sper ca până la 1 februarie să putem lansa în dezbatere publică un proiect şi nu că sper, găsesc probabil acest lucru", a afirmat ministrul Justiţiei.



Guvernul a adoptat, pe 27 decembrie 2019, Memorandumul înaintat de Ministerul Justiţiei prin care se propune desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ).



Ministrul Cătălin Predoiu afirma, la acea dată, în legătură cu memorandumul propus privind desfiinţarea SIIJ, că aceasta este o instituţie sui generis care iese din principiile de funcţionare ale Ministerului Public, prin modul de reglementare a funcţionării. El a subliniat că propunerea sa are în vedere şi "dimensiunea externă a activităţii acestei secţii".



Premierul Ludovic Orban a precizat că propunerea MJ de desfiinţare a acestei secţii i se pare corectă, fiind de altfel şi în programul de guvernare.



Adoptarea acestui Memorandum nu înseamnă că Guvernul desfiinţează SIIJ, ci că îşi asumă ca poziţie oficială soluţia propusă de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu. Următorul pas va fi elaborarea de către Guvern a unui proiect de lege pe acest subiect pe care îl va înainta Parlamentului pentru dezbatere, au precizat, la acea dată, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.