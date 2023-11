Redăm, în continuare, dialogul halucinant pe care Cătălin Cherecheș l-a avut miercuri seara, la un post tv, cu moderatorul unei emisiuni la care a participat:

Cătălin Cherecheș: Eu vreau sa inteleg doar atat: cum a ajuns femeia asta, care e mama sotiei, la sora sau mama judecatoarei intr-o piata in Tg. Mures? Vreau sa inteleg cum a ajuns femeia asta sa o cunoasca pe doamna respectiva?

Moderator: Aveti vreo spaima ca vin sa va ridice si pe dvs. sau nu?

C.C.: Credeti-ma ca vorbeam acum cu sotia mea la telefon si intrase in biroul respectiv domnul procuror cu care am avut istorie de 10 ani incoace si, pentru prima oara in viata mea, i-am spus ca ma simt intr-un fel, intr-un stat normal in care tot tie ti se pune piciorul pe gat. Era foarte simplu si e foarte simplu pentru procuror, ca isi face meseria, sa mai apese pe acceleratie... Sa treaca de doua ori numele tau intr-o ordonanta sau un document.... Mie mi-e teama doar de mama si de Dumnezeu.

Moderator: Si daca vin aia sa va ia?

C.C.: Sa ma ia sa ce? Mi se pare absolut normal, chiar vreau sa-l sun pe domnul procuror sa-i spun ca, daca e nevoie, ma duc, ca oricum tre sa dau o declaratie. Fiind vehiculat in aceasta poveste e normal sa dau o declaratie. Dar apreciez faptul ca, fiind un om sub imperiul unui control judiciar, cu un final de proces, fiind un primar de municipiu, fiind sub control judiciar, are o anumita doza de monitorizare, sunt convins ca si dl procuror si alte institutii stiu foarte exact, de dimineata pana seara...

Moderator: Dormiti linistit?

C.C.: De ce sa nu? Stiti de ce nu sunt linistit? Daca ar fi asa, sa mi se confirme lucrurile astea, m-as urca in masina, m-as duce la Cluj... Va spun urmatorul lucru, dar luati-o ca si exagerare: singurul lucru pe care-l simt e revolta care m-ar face sa ma duc pana la Cluj si in secunda aia consider ca, pe baza elementelor reale, punctuale si concrete din dosarul unde sunt in pronuntare acolo as fi achitat, si in alta situatie m-as duce in puscarie pentru LCM (lovituri cauzatoare de moarte, n.r.)