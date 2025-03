"Aveam un papagal care se numea Gascan si, dincolo de relatia afectiva la nivelul pe care-l stabilesti cu un animal, mai erau doua lucruri: partea comica, pe care orice animal o aduce si faptul ca ma regasem in reactiile pe care el le avea, copiindu-ma pe mie. Tusea, dupa care spunea <<Imi pare rau, sunt racit>>.

Prima oara cand am mers cu el in colivie la bunica mea dintr-un sat de langa Fagaras - l-am scos din colivie, nu recunostea, a facut doua ture in jurul camerei in care stateam, s-a asezat pe umarul unchiului meu si i-a spus la ureche <<***** matii>>", a povestit Nicusor Dan