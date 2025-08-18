"AUR salută reuniunea celor doi președinți, Donald Trump și Vladimir Putin, și sprijină eforturile pentru oprirea războiului din Ucraina care aduce atâta suferință poporului vecin și generează atâtea distrugeri statutului ucrainean.

La fel ca și Summitul NATO din Olanda (Haga, 24-25 iunie 2025), reuniunea celor doi președinți din 15 august 2025 a demonstrat, în mod limpede, că Statele Unite ale Americii rămân singurul actor relevant în materie de securitate în spațiul euroatlantic, unicul capabil să joace un rol relevant la nivel global;

Ținând seama de acest adevăr incontestabil, AUR solicită imperios autorităților române să adopte următoarele poziții de principiu:

- să resuscite Parteneriatul strategic cu SUA, singurul garant real de securitate al țării noastre, alături de apartenența la NATO (chemarea ambasadorului României de la Washington ar fi un prim pas!);

- să accepte că NATO este singura structură militară capabilă să ne apere în fața unei agresiuni externe, iar adevăratul lider al organizației rămâne SUA;

- să își coordoneze cu SUA: politica de apărare; poziția față de conflictul din Ucraina; poziția față de criza din Orientul Mijlociu și Apropiat sau participarea la ReArm Europe;

- să renunțe la a mai urma liderii europeni în politica globală și de securitate, dată fiind lipsa de relevanță a acestora la nivel global; ambițiile mari nu pot compensa abilități sau capabilități mici;

- să abandoneze ideea de a căuta alternative iluzorii la NATO, respectiv implicarea în proiecte de tip ReArm, menite să promoveze o așa zisă „armată europeană”, pentru că: 1. acest proiect european concurează și dublează cheltuielile pe linie NATO și 2. pune accentul pe achiziții europene de armament, în detrimentul celor americane.

- UE nu trebuie să se ocupe de problema de securitate a europenilor, în afara structurilor NATO sau al parteneriatului cu SUA. Este inutil, dublează eforturile, și oricum nu poate compensa nici material, nici profesional nici în termeni de descurajare eventualii inamici. Asumarea de către UE, sub egida Bruxelles-ului, a problematicii de apărare a continetului european este o veritabilă sinucidere strategică a continentului nostru.

În ceea ce privește atitudinea concretă față de problematica ucraineană, AUR deplânge poziția României de actor pasiv, irelevant, în acest dosar, indiferent de faptul că România are cea mai mare graniță europeană cu statul ucrainean. Este un eșec evident și rușinos de politică externă.

În contextul negocierilor americano-ruse, AUR solicită autorităților române o poziționare activă pe dosarul ucrainean, bazată pe o consultare națională, care să plece de la două premise majore:

- Coordonarea poziției României cu partenerul strategic american pe acest dosar și renunțarea la poziția pasivă, de subordonare, față de actorii europeni, care, în pofida retoricii, s-au dovedit incapabili să oprească războiul din Ucraina;

- Elaborarea și definirea unei poziții a României în cadrul UE, coordonată cu partenerul american, pentru elaborarea unui Tratat de Pace European extins în care să fie incluse și clauze referitoare la granița de Est a spațiului euro-atlantic, respectiv frontiera cu R. Moldova. România trebuie să propună și să susțină ideea, la toate forurile internaționale, că singura garanție de prosperitate și securitate pe termen mediu și lung pentru cetățenii R. Moldova este reunirea cu România în cadrul UE și NATO.

- Elaborarea unei poziții concrete, constructive și eficiente, în ceea ce privește proiectul unui hub regional pentru reconstrucția Ucrainei. Nimeni nu a definit până acum, la nivelul statutului român, ce ar însemna o asemenea postură, care ar fi rolul Bucureștiului și valoarea adăugată pe care țara noastră o poate aduce în acest proiect. Și pe această dimensiune, România este tot pasivă și irelevantă la nivel european.

- AUR solicită autorităților române ca, în orice discuție care vizează Ucraina, să nu uite de situația minorității române din țara vecină, care poate deveni liantul de bază al relațiilor - dar și un veritabil barometru -, al relațiilor bilaterale dintre București și Kiev. Drepturile etnice și religoase ale românilor nu sunt o opțiune benevolă, ci o obligație europeană pe care trebuie să și-o asume abbele state, necondiționat", transmite AUR, într-un comunicat de presă remis astăzi.