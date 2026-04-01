AUR își planifică moțiunea de cenzură împotriva Guvernului: „Criza economică și instabilitatea coaliției justifică demersul”

Sursă: Realitatea.Net

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a reiterat, miercuri, căformațiunea politică din care face parte va depune moțiunea de cenzură împotriva Guvernului la sfârșitul lunii aprilie, în contextul lipsei soluțiilor guvernamentale și al instabilității actualei coalițiii, subliniind, totodată că partidul condus de George Simion urmărește strict agenda unei "opoziții naționale".

„AUR a anunțat ce joacă. O moțiune de cenzură va fi depusă după ce cifrele statistice oficiale vor arăta că, de când conduce acest guvern, România a fost doar în criză economică și în recesiune.

Pe baza acelor cifre - plecând de la aceste date - AUR va depune moțiunea de cenzură”, a declarat miercuri prim-vicepreședintele AUR pentru Realitatea PLUS.

Legat de acest demers, Dan Dungaciu a precizat însă că formațiunea politică din care face parte are în minte ce s-a întâmplat recent, „când, la moțiunea împotriva ministrului Mediului, au lipsit patru voturi care ar fi putut foarte simplu, de exemplu, să vină de la PSD, dar nu au venit”.

„Dincolo de toată această retorică, cu care nu avem nicio legătură, și toate acuzele reciproce pe care și le aduc cei din coaliție, AUR își vede de treabă. Manifestul nostru este <<Opoziție națională, opoziție totală>>. Moțiunea de cenzură va veni undeva pe la finele lui aprilie și urmărim și noi aceste zbateri, care, până la urmă, nu au niciun reper clar”, a arătat Dungaciu.

El a subliniat, în context, că AUR înțelege că „există o problemă, pe de o parte, privind funcționarea coaliției. Pe de altă parte, din când în când - dar doar din când în când - ni se sugerează că unul sau altul din actorii de la guvernare vor să intre în opoziție. Sentimentul pe care îl avem acum este că nu e clar nici ce își doresc, nici cum vor obține ceea ce își doresc”, a mai spus liderul AUR.

Întrebat dacă au existat discuții cu PSD privind susținerea moțiunii de cenzură, Dungaciu a răspuns: "Că se țin de cuvânt sau nu, cred că e evident din toate voltele pe care le-au făcut până în prezent sau din modul în care s-au comportat la alte moțiuni depuse, inclusiv de către AUR în Parlament. Nu am avut nicio discuție pentru că moțiunea de cenzură pe care AUR o va depune nu a fost nici negociată, nici discutată nici cu PSD-ul, nici cu un alt partid".

