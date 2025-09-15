”România a devenit în 2025 net importatoare de energie electrică cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh în primul semestru şi preţuri spot printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Această vulnerabilitate afectează direct facturile cetăţenilor şi competitivitatea economică. Dramatismul s-a accentuat odată cu creşterea TVA-ului de la 19% la 21% în luna august acestui an”, a argumentat deputatul AUR, la Parlament.
Valeriu Munteanu a arătat că ”în loc să finalizeze hidrocentralele începute înainte de 1989, deja realizate în proporţie de peste 75%, declarate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 175/ 2022 proiecte de interes public major, Ministerul Mediului blochează procedurile, tergiversază avizele şi transmite mesaje publice de descurajare”.
Direct vizară de interpelarea suveraniștilor este ministra rezist a Mediului, Diana Buzoianu.
"Ministrul Mediului Diana Buzoianu blochează dezvoltarea hidroenergeticii românești și vulnerabilizează securitatea energetică a țării
Declarațiile recente ale doamnei ministru prin care aceasta minimalizează rolul hidrocentralelor și le compară cu parcuri fotovoltaice (pe care le consideră mai eficiente din punct de vedere economic) sunt iresponsabile și lipsesc de viziune strategică", a explicat Valeriu Munteanu.