AUR depune moțiune simplă împotriva ministrei rezist de la Mediu. Diana Buzoianu, acuzată că obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989

Inițiatorii demersului cer explicații clare privind strategia energetică a României
AUR depune săptămâna aceasta la Camera Deputaților o moțiune simplă cu titlul ”Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Anunțul a fost făcut de către deputatul AUR Valeriu Munteanu, cel care este și inițiatorul demersului.

”România a devenit în 2025 net importatoare de energie electrică cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh în primul semestru şi preţuri spot printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Această vulnerabilitate afectează direct facturile cetăţenilor şi competitivitatea economică. Dramatismul s-a accentuat odată cu creşterea TVA-ului de la 19% la 21% în luna august acestui an”, a argumentat deputatul AUR, la Parlament.

 
Direct vizară de interpelarea suveraniștilor este ministra rezist a Mediului, Diana Buzoianu.
 
"Ministrul Mediului Diana Buzoianu blochează dezvoltarea hidroenergeticii românești și vulnerabilizează securitatea energetică a țării
Declarațiile recente ale doamnei ministru prin care aceasta minimalizează rolul hidrocentralelor și le compară cu parcuri fotovoltaice (pe care le consideră mai eficiente din punct de vedere economic) sunt iresponsabile și lipsesc de viziune strategică", a explicat Valeriu Munteanu.
 