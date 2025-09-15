Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat ANAF să verifice, prin controale, dacă adaosul comercial practicat de comercianţi pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%, iar cel pe lanţul de distribuţie în maximum 5%. Totodoată, Grindeanu a cerut verificări pentru a se stabili dacă, pe durata plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază,comercianţii au respectat interzicerea refacturării produselor agricole şi alimentare către procesatori şi a serviciilor aferente livrării şi comercializării acestora.