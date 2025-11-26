Discuția dintre el și mai mulți cetățeni revine acum în prim-plan și ridică din nou întrebări sensibile despre corectitudinea scrutinului.

Se reaprinde scandalul electoral

„- Până la urmă ce faceți? Candidați?

Nicușor Dan: Da

- Păi dar nu ați promis că vă țineți mandatul de ...

Nicușor Dan: Păi s-au schimbat lucrurile...

- Aaa, s-au schimbat lucrurile...Și până la urmă din ce parte? Din USR?

Nicușor Dan: Independent.

- Vreau să vă felicit pentru Unirii când ați făcut atunci...am văzut totul în direct, abuzul care l-a făcut. În primul rând felicitări, chiar era un abuz și vreau să vă întreb despre anulare.

- Da, domnule Nicușor Dan, n-avem nevoie de alte alegeri. Vrem turul doi.

- Independent? Nu vă susține PSD-ul, PNL-ul?

Nicușor Dan: Nu. Ei au candidat pe Antonescu.

- Aa, îl au pe Antonescu?

Nicușor Dan: Da.

- Deci nu vă susține din spate PSD-ul și PNL-ul?

Nicușor Dan: Nu.

- Nici USR-ul?

Nicușor Dan: O au pe Lasconi.

- Deci cu anularea voturilor ce ne spuneți?

Nicușor Dan: Eu aștept dovezi în continuare.”, se arată în dialogul dintre Nicușor Dan și jurnaliști.