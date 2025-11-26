Președintele a anunțat că în cadrul serviciilor se va forma o divizie care se va ocupa exclusiv de justiție și îl va informa. Astfel, Nicușor Dan va duce România înapoi în perioada lui Traian Băsescu, unde el decidea cine merge la închisoare.

Nicușor Dan renaște binomul Servicii-Parchete

„Am pus în strategie, foarte explicit capitolul Corupție. Vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa de corupție și va culege, singura sa sarcină va fi să culeagă informații despre fenomenul de mare corupție.”, a transmis Nicușor Dan.

„Trebuie să existe în interiorul aceluiași serviciu un responsabil care să ducă acest tip de corupție, până în momentul în care avem un șef civil, către șeful statului”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a făcut o obsesie pentru a se implica în justiția din România. După ce a ajuns în fruntea țării, fostul edil al Capitalei a mărturisit că și el, cunoaște sistemul.

„- Vă este teamă că Sistemul vă poate învinge sau vă poate pune opreliști? L-ați înțeles? L-ați simțit? L-ați văzut, ați văzut sistemul?

- Am interferat cu el încă de când eram primar al Capitalei. Am făcut nenumărate lucruri împreună, am avut schimb de informații.”, se arată în dialogul dintre Nicușor Dan și jurnaliști.

Din primele zile de mandat, președintele țării a început să se implice și să vorbească despre mai multe dosare. Nicușor Dan a declarat inclusiv că a citit dosarul în care este vizat Călin Georgescu. Mai halucinant este faptul că șeful statului susține cu vârf și îndesat că intuiția sa îi dezvăluie anumite puncte-cheie din dosar.

La astfel de tertipuri apelau și procurorii de pe vremea lui Traian Băsescu, perioadă în care justiția din România era monopolizată de binomul Coldea-Kovesi.

Traian Băsescu: „Kovesi și Coldea au distrus vieți!”

Băsescu a mărturisit în exclusivitate la Realitatea PLUS că regretă numirea Laurei Codruța Kovesi la DNA.

Mai mulți jurnaliști au dezvăluit că în spatele campaniei lui Nicușor Dan din justiție s-ar afla Florian Coldea. În același timp, oamenii din siajul fostului șef din servicii au prins un loc la palatul Cotroceni.

În perioada protocoalelor semnate de Kovesi și Coldea, foști premieri, miniștrii în funcție, parlamentari, dar și oameni de afaceri erau duși în cătușe în fața procurorilor. Unitățile de elită ale Laurei Codruța Kovesi au dus la distrugerea oamenilor, iar unii nu au reușit să ducă primească verdictul final pentru că s-au stins din viață.

Un dosar care și-a lăsat amprenta asupra mandatelor fostului președinte, este dosarul "Telepatia", care trebuia să fie soluționat de judecătorul Stan Mustață. Autoritățile îl vizau pe Dan Voiculescu care era acuzat de fraudarea privatizării Institutului de Chimie Alimentară.

În rechizitoriul formulat de procurorii DNA, se găsește un pasaj care face referire la tehnici telepatice de influențare pentru a motiva condamnarea. Aceștia au scris: “Toţi cei implicaţi (…) au acționat în interesul Grivco SA din considerente telepatice ori din necunoaștere sau prostie”. - au transmis autoritățile.

În anul 2016, Stan Mustață a povestit în cadrul unui interviu, despre presiunile la care era supus în acea perioadă.

„Apărarea mea este dosarul Voiculescu, că de acolo a plecat arestarea mea. Înainte de Paște, după mai multe pahare, mi-a spus Boraciu, grăbește-te să îl soluționezi pe Voiculescu, pentru că altfel vei fi arestat, condamnat și pierzi și pensia. Adică, exact ce mi s-a întâmplat. Și m-a întrebat: Cine ești în realitate de nu pot ăștia să te facă? Dacă nu eram băut, atunci poate mi-aș fi dat seama de pericol. În dosarul Voiculescu am dat termene scurte, deci nu am încercat tergiversarea.”, a mărturisit judecătorul.

Stan Mustață a fost anchetat de DNA, după ce s-a opus binomului. El nu a reușit să primească verdictul de nevinovăție pentru că s-a stins în spatele gratiilor.