”O asemenea lipsă de respect, o asemenea desconsiderare a Parlamentului României, nu am mai văzut și nu cred că a existat în ultimii 35 de ani. A venit Nicușor Daniel Dan, a plecat Nicușor Daniel Dan, fără să asculte vocea poporului român prin reprezentanții săi.

De o lună de zile domnul premier Ilie Bolojan este chemat aici, în fața Parlamentului. Nu găsește o oră pentru Ora Premierului, așa cum îl obligă Articolul 211 din regulament.

Și acum pe fond, dacă va găsi domnul Nicușor Dan de cuviință, în această Strategie de Apărare Națională pe care noi o votăm și cu care suntem de acord, vrem să îi spunem că nu suntem de acord cu discursul dumnealui.

Cerem desecretizarea ședinței CSAT pentru anularea alegerilor, cerem ca acea ședință informală a Curții Constituționale, la fel, stenogramele să fie făcute public, pentru că asta a promis domnul Nicușor Dan în campanie.

Strategia de Securitate Națională trebuia pe lângă abandonul școlar și activismul civic să cuprindă combaterea sărăciei, trebuia să curpindă o strategie de securitate alimentară și o strategie energetică”, a declarat George Simion, în plenul Parlamentului.